NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,42 Prozent auf 111,64 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen stieg im Gegenzug auf 3,91 Prozent.

An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse auf die Zinsentscheidungen großer Notenbanken in dieser Woche. Am Mittwoch wird von der US-Zentralbank Fed eine weitere Zinsanhebung erwartet, am Donnerstag dürfte es ihr die Europäische Zentralbank (EZB) gleichtun. Die japanische Notenbank dagegen wird am Freitag nach Meinung vieler Beobachter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten.

Preisdaten vom US-Immobilienmarkt untermauerten den Trend eines sich erholenden Marktes. Im Monatsvergleich legen die Immobilienpreise nach Zahlen vom Dienstag weiter zu, im Jahresvergleich sind die Raten aber immer noch negativ. In der zweiten Jahreshälfte 2022 waren die Preise stark gefallen. Belastet wurde der Markt vor allem durch die erheblich gestiegenen Hypothekenzinsen und die hohen Baukosten./bgf/jsl/he/ajx/he