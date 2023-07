ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 4800 auf 5000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Eamonn Ferry hob für den Konsumgüterhersteller seine Gewinnschätzungen je Aktie an. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht klare Belege für eine Priorisierung der Margen, insbesondere nach dem gescheiterten Übernahmeversuch von Kraft Heinz. Die Kurszielerhöhung begründete er in erster Linie mit der Verschiebung seines Bewertungszeitrahmens um sechs Monate nach vorne./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 17:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

