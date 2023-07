Mit der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Blick, haben die New Yorker Börsen am Dienstag ein erneutes Wachstum erlebt. Inmitten dieser positiven Entwicklung warten Anleger gespannt auf die Quartalsberichte von Tech-Riesen wie Alphabet und Microsoft. Vor der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Zum Handelsschluss blieb für den Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...