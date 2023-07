Cardiovaskuläre Erkrankungen sind spätestens seit der Corona-Pandemie in aller Munde. Sportliche und oft junge Menschen hatten nach der Covid-Schutzimpfung plötzlich Entzündungen am Herzen. Wenn sich der Herzmuskel entzündet, spricht man von einer Myokarditis. Ist konkret der Herzbeutel betroffen, der das Herz umgibt, wird diese inflammatorische Entzündung Perikarditis genannt. Nach Angaben des US-Amerikanischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) traten die meisten Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb einer Woche nach der zweiten Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs auf. Cardiol Therapeutics ist ein Life Science Unternehmen mit einem Portfolio spezialisiert auf die Bekämpfung von Herzerkrankungen wie Perikarditis, Myokarditis und Herzinsuffizienz. Die Firma befindet sich in der Phase der klinischen Erforschung und Entwicklung von entzündungshemmenden und antifibrotischen Therapien. Antifibrotisch bedeutet, dass beim Heilungsprozess von menschlichem Gewebe keine Vernarbungen entstehen. Dabei konzentriert sich das erfahrene Team auf einen Wirkstoff, der in der Natur vorkommt, Cannabidiol.

Den vollständigen Artikel lesen ...