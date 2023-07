Das Start-up aus dem saarländischen Dillingen will mit seinem patentierten Pyrolyse-Verfahren den Markt für das Recycling von Altreifen revolutionieren. Dafür ist PYRUM jetzt für den "Rising Star"-Award nominiert worden. Der Preis wird im Rahmen der European Small- and Mid-Cap-Awards u. a. von der Vereinigung europäischer Börsen und der EU-Kommission verliehen. PYRUM ist als einziges deutsches Unternehmen nominiert worden. Die Kurserholung der sehr marktengen PYRUM-Aktie seit dem Tief im Mai ist zuletzt ins Stocken geraten. Wer eine spekulative Anfangsposition wagen will, kann ein erstes Abstauberlimit bei 38,20 € platzieren.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



