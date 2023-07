~Nachhaltiges Play-to-Earn als Ziel~

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von COLOPL, Inc. (Hauptsitz: Minato City Tokyo; CEO: Takashi Miyamoto), Brilliantcrypto, Inc. (Hauptsitz: Minato City Tokyo; CEO: Naruatsu Baba), kündigte ihr neues Blockchain-Spiel "Brilliantcrypto" an, mit dem das neue "Proof of Gaming"-Konzept auf der globalen Web3-Konferenz "WebX" (am 25.07.2023) eingeführt wird.

Game-Übersicht

Brilliantcrypto ist ein Blockchain-Spiel, bei dem Spieler auf der ganzen Welt in die Rolle von Bergleuten schlüpfen und in Minen schürfen, um Edelsteine und Token zu finden. Die Spieler kaufen Spitzhacken auf dem Marktplatz im Spiel und benutzen Gegenstände wie den "Detektor", während sie den Abbau durchführen. Durch den Abbau können die Spieler Token und Edelsteine erhalten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Edelsteine, die sich in NFTs verwandeln können, in viele verschiedene Metaverse-Welten zu bringen. Zudem wird es die Möglichkeit geben, die Edelsteine zu kaufen, zu verkaufen und zu benutzen.

Was ist "Proof of Gaming"?

Einfach ausgedrückt, ist "Proof of Gaming" die Spielmodellversion von "Proof of Work", dem Konsens-Algorithmus von Bitcoin.

Bei Bitcoin erfolgt das Mining in Form einer enormen Menge an Hash-Berechnungen, die wiederum den Wert auf der Blockchain garantieren. In ähnlicher Weise wird bei Brilliantcrypto das Mining in Form von Menschen auf der ganzen Welt durchgeführt, die das Spiel spielen, wodurch der Wert der Edelsteine in der digitalen Welt garantiert wird.

Wirtschaftlichen Mehrwert im Metaverse generieren mit "Proof of Gaming"

Das Metaversum befindet sich derzeit in der Entwicklung, und wir glauben, dass ein Grund dafür, dass es sich noch nicht vollständig durchgesetzt hat, darin liegen könnte, dass es derzeit keinen "wirtschaftlichen Mehrwert" gibt. Wenn der Wert der Edelsteine der digitalen Welt durch den "Proof of Gaming" garantiert wird, wird es möglich, die Steine nicht nur im Spiel, sondern auch in vielen verschiedenen Welten des Metaversums zu verwenden und sie somit auszutauschen und zu nutzen. Je mehr Tauschvorgänge stattfinden, desto größer wird die Nachfrage nach Edelsteinen, die einen Wert haben, und desto mehr Menschen aus der ganzen Welt werden das Spiel spielen. Wir glauben, dass durch diesen Zyklus der "Proof of Gaming" weiter aktiviert wird und dadurch ein echter wirtschaftlicher Mehrwert im Metaverse generiert wird.

Nachhaltiges Play-to-Earn verwirklichen

In den letzten Jahren hat das "Play-to-Earn"-Verfahren, mit dem man durch eine Kombination aus Blockchain-Technologie und Kryptowährungen beim Spielen Geld verdienen kann, weltweit Aufmerksamkeit erregt.

Andererseits gab es ein Nachhaltigkeitsproblem mit Play-to-Earn, da das System nur einzelnen, frühen Anwendern erlaubt, tatsächlich einen Gewinn zu erzielen. Durch die Garantie des Wertes von Edelsteinen aus der digitalen Welt mit dem "Proof of Gaming"-Modell von Brilliantcrypto wird ein gesellschaftlicher Mehrwert generiert und in die Welt hinausgetragen. Deshalb glauben wir, dass nachhaltiges Play-to-Earn endlich Realität werden kann.

Über den geschlossenen Beta-Test

Wir führen vor dem offiziellen Start des Dienstes einen geschlossenen Beta-Test durch.

Daher nehmen wir von heute bis Montag, den 08.08.2023 05.59 Uhr (UTC), Bewerbungen für die Teilnahme an dem Beta-Test an.

Details zu dem geschlossenen Beta-Test

- Anmeldezeitraum: Dienstag, 25.07.2023 05.00 Uhr Dienstag, 08.08.2023 05.59 Uhr (UTC)

- Teilnehmeranzahl: Begrenzte Verfügbarkeit erwartet

- Zeitraum des Beta-Tests:

1. Test: Di. 15.08.2023 06.00 Uhr Di. 22.08.2023 05.59 Uhr (UTC)

2. Test: Di. 12.09.2023 06.00 Uhr Di. 19.09.2023 05.59 Uhr (UTC)

3. Test: Di. 10.10.2023 06.00 Uhr Di. 17.10.2023 05.59 Uhr (UTC)

Clear-Reward (1): Gewinn von ETH im Wert von ¥5.000 (für alle, die clearen)

- Clear Reward (2): Nehmen Sie an einer Lotterie teil, bei der 6 glückliche Spieler 2 VIP-Tickets für ein Spiel von PSG in Frankreich gewinnen können, bei dem die beste europäische Fußballmannschaft ermittelt wird (Hin- und Rückflugtickets inklusive).

Closed Beta-Anmeldungsseite

https://beta-user-registration.brilliantcrypto.net

Game-Website

https://brilliantcrypto.net

Soziale Medien

- Twitter https://twitter.com/Brypto_Official

- Discord https://discord.gg/x23GWNu73B

- Youtube https://www.youtube.com/@Brilliantcrypto

Name des Unternehmens: Brilliantcrypto, Inc.

Hauptsitz: Tokio, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F 6F Midtown East

Gründungsdatum: 09.11.2022

Executive Director: Naruatsu Baba

Ansprechpartner für Anfragen der Medien zu dieser Mitteilung

PR-Ansprechpartner für Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi

E-Mail:press.contact@brilliantcrypto.net