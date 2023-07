Gestern Abend haben mit Microsoft und Alphabet zwei der größten Unternehmen der Welt ihre Zahlen vorgelegt. Alphabet überzeugte mit starkem Wachstum im Werbegeschäft, Microsoft bleibt dagegen überschätzt. Vom Boom der Künstlichen Intelligenz ist in den Bilanzen noch nicht viel zu sehen.

Alphabet: Zurück in der Spur!

Werbebudgets sind normalerweise die ersten Opfer einer sich abschwächenden Wirtschaftslage. Doch bei Alphabet (117 Euro | US02079K3059) ist davon nicht viel zu sehen. DerTechkonzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2023 um sieben Prozent auf 74,60 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn von 16 Mrd. US-Dollar auf 18,38 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie legte um 19 Prozent auf 1,44 US-Dollar zu. Damit schlug Alphabet die Erwartungen der Analysten recht deutlich, die im Konsens mit einem Umsatz von 72,8 Mrd. US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,32 US-Dollar gerechnet hatten. Allerdings waren die Erwartungen im Vorfeld deutlich reduziert worden. Vom KI-Boom ist bisher wenig zu sehen, in Künstliche Intelligenz wird vor allem investiert. Das wieder dynamische Wachstum, dass sich in den Quartalen zuvor deutlich verlangsamt hatte, kommt aus dem Werbegeschäft mit der Suchmaschine Google und von Youtube sowie aus der Cloud. Auch wenn CEO Sundar Pichai in der Mitteillung von der KI-Führungsrolle von Alphabet sprach: bei den Zahlen spielt dies noch ...

