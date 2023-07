Unterföhring (ots) -Wie bewertet Olaf Scholz die offenen Auseinandersetzungen in der Regierungs-Koalition? Was will die Bundesregierung unternehmen, damit die für die Wirtschaft so wichtigen Fachkräfte nach Deutschland kommen? Wie weit geht die Unterstützung der Ukraine? In der neuen Interview-Reihe ":newstime SPEZIAL: Wo steht Deutschland?" stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag, 20. August 2023, zeitgleich um 19:45 Uhr in SAT.1, auf ProSieben und auf Joyn den Fragen von Charlotte Potts, :newstime-Chefreporterin, und Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios. Weitere Gespräche der neuen Reihe folgen im Spätsommer und Herbst.":newstime SPEZIAL: Wo steht Deutschland? Fragen an Bundeskanzler Scholz" am Sonntag, 20. August 2023, um 19:45 Uhr in SAT.1, auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5566921