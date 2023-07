Die Deutsche Bank schlug mit dem Quartalsbericht die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und Ergebnis. Obendrein kündigte man ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Alphabet hat sich im 2. Quartal gefangen. Der Abwärtstrend der Vorquartale konnte gestoppt und die Erwartungen der Analysten geschlagen werden. Microsoft treibt die KI-Investitionen voran, was die Kosten deutlich erhöht. Die Börse hatte sich für das 4. Fiskalquartal daraus jedoch ein höheres Wachstum erwartet.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen schwach. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...