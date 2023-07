HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Steico von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 35 Euro gesenkt. Die zwei Gewinnwarnungen hätten gezeigt, dass der Gegenwind durch Nachfrageschwäche und intensiveren Wettbewerb dem Hersteller von Bauprodukten schärfer entgegenblase als gedacht, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet kurzfristig nicht mit deutlicher Besserung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A0LR936