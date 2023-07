EQS-News: VAMEVA SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

VAMEVA SE schafft genehmigtes Kapital und ändert die Firma in MABEWO Holding SE



26.07.2023 / 09:00 CET/CEST

ISIN: DE000A3C5554

26. Juli 2023 In Vorbereitung der bereits angekündigten beabsichtigten Verschmelzung mit der Schweizer MABEWO AG hat am 18.07.2023 eine ausserordentliche Hauptversammlung der VAMEVA SE stattgefunden, bei der die Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von EUR 10,0 Mio., eingeteilt in 10.000.000 Aktien im Nennwert von je EUR 1,00, beschlossen wurde. Ausserdem wurde eine Änderung der Firma in MABEWO Holding SE beschlossen. ***



