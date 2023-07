Die Aktie von Microsoft gerät am Dienstag nach den Quartalszahlen deutlich ins Schlingern. Das ist die Ursache und so kann es für den Konzern weitergehen. Mit Spannung haben Anleger die am Dienstag nach Börsenschluss angekündigten Quartalszahlen von Microsoft erwartet, die ein wichtiger Indikator für den weiteren Verlauf am Markt in den kommenden Wochen sein dürften.Um 22 Uhr deutscher Zeit war es dann so weit und Microsoft präsentierte Ergebnisse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...