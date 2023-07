Hannover (www.anleihencheck.de) - Die erneut verschlechterte Stimmung in der deutschen Wirtschaft stützte deutsche Staatsanleihen nur vorübergehend, so die Analysten der Nord LB.Das ifo-Geschäftsklima habe sich im Juli weiter abgeschwächt. So sei das Geschäftsklima auf einen Wert von lediglich 87,3 Punkten gefallen. Maßgeblich verantwortlich für diese Abschwächung sei der Rückgang der Beurteilung der momentanen Wirtschaftslage gewesen. Die deutsche Industrie scheine skeptischer auf die ökonomische Situation in China zu blicken. Die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank trage sicherlich auch nicht zur Aufhellung der Stimmung bei - schließlich drohe in Frankfurt noch mindestens eine zusätzliche Leitzinsanhebung. ...

