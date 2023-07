München (ots) -- Kein zurück mehr! Die alte Küche muss einem neuen Hochglanz-Traum weichen- Daniela, Lucas und Töchterchen Sophia nisten sich bei Lucas' Mutter ein- Am 26. Juli eine neue Folge, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIEndlich geht es los! Für die alte Pressspan-Küche haben die letzten Stunden geschlagen - ein neuer Hochglanz-Traum findet nun seinen Platz im Katzenparadies. Doch ob der Küchenumbau reibungslos verläuft und wieso die dreiköpfige Familie plötzlich bei Lucas' Mutter Unterschlupf sucht, gibt es heute, am 26. Juli 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.Wunderschönes türkises Wasser, eine kleine Brise und ein kühles Getränk. Mallorca kann so schön sein! Doch für Daniela und Lucas steht diese Woche der komplette Kontrast zum seichten Urlaubsprogramm an. Die Devise dieser Woche lautet: aus alt mach Wow! Die in die Jahre gekommene Pressspan-Küche soll endlich einem neuen Hochglanz-Traum weichen. Ob das Küchendrama beim Eintreffen des neuen Exemplars wirklich zu Ende ist, oder erst richtig los geht, wird sich noch zeigen.Eines ist jedoch klar, während die Arbeiten im Katzenparadies im vollen Gange sind, wird es ziemlich ungemütlich in der sonst so kuscheligen Wohnung. Grund genug sich kurzfristig im Hotel Schwiegermama einzumieten. Lucas' Mutter Ingrid erklärt sich gerne bereit, die Baustellen-Gebeutelten bei sich aufzunehmen. Dani packt direkt wie wild die Koffer, da muss schließlich einiges mit für die paar Nächte. Outfits für jeden Anlass, Schminke, die Extensions und natürlich darf auch Hamster Marshmallow nicht fehlen. Ob beim Umzug wohl alles glatt laufen wird?Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany."Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100909908