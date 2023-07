Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der Sitzung des Politbüros in China wurde die aktuelle Lage der wirtschaftlichen Situation besprochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dabei seien Maßnahmen zur Unterstützung der Privathaushalte gefordert worden. Die wirtschaftliche Lage sei angespannt. Das Wirtschaftswachstum habe im zweiten Quartal mit nur 0,8% deutlich unter der Erwartung von 7% gelegen. Ein Grund dafür sei die verhaltene Auslandsnachfrage. Der Arbeitsmarkt werde aktuell von jungen Chinesen regelrecht überrollt. Sie seien gut ausgebildet, hätten oft einen Universitätsabschluss und würden keine oder eine der Ausbildung nicht entsprechende Arbeit finden. ...

