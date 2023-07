Halbjahresbilanz markiert außergewöhnliches Dokumentensignatur-Wachstum für GMO GlobalSign

Daten der führenden Zertifizierungsstelle zeigen, dass seit Januar mehr als 22 Millionen Dokumente digital signiert worden sind

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / Juli 26, 2023 / Laut GMO GlobalSign Inc. (https://www.globalsign.com/de-de), einer globalen Zertifizierungsstelle (CA) und einem führenden Anbieter von Identitätssicherheit, digitalen Signaturen und IoT-Lösungen, weist die Technologie zur Unterzeichnung von Dokumenten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 starke Wachstumssignale auf. Seit dem 1. Januar haben Kunden weltweit mehr als 22 Millionen Dokumente mit dem Digital Signing Service (DSS) von GMO GlobalSign elektronisch unterschrieben, verfügbar über Atlas, einer Hochgeschwindigkeits-Cloud-Zertifikatsmanagement-Engine des Unternehmens. Darüber hinaus wurden seit Januar mehr als 100 Millionen Zeitstempel über GMO GlobalSigns Time Stamp Authority generiert, darunter fast 70 Millionen qualifizierte Zeitstempel.

Eine Aufschlüsselung dieser Zahlen zeigt, dass GMO GlobalSign seine Dokumentensignaturaktivitäten auf der Atlas-Plattform bis Ende Juni 2023 weiter ausbaut.

Signaturen von Digital Signing Services - 22.822.948

Zeitstempel des Digital Signing Service - 21.811.697

Nicht-DSS-Zeitstempel - 101.847.309

Diese neuesten Zahlen stehen im Gegensatz zu den Zahlen aus dem Jahr 2021, als GMO GlobalSign während des gesamten Jahres fast 14 Millionen Zertifikate, 28 Millionen Signaturen von Digital Signing Services und 117 Millionen Zeitstempel ausstellte.

"Der enorme Anstieg bei der Nutzung von GMO GlobalSign Dokumenten-Signatur und Zeitstempeln zeigt, dass es eine kontinuierliche Nachfrage nach vertrauenswürdigen Dokumenten gibt, da Menschen und Organisationen diese immer mehr umwandeln und annehmen", sagte Mohit Kumar, Manager, Produktmanagement, GMO GlobalSign. "Weltweit erkennen die Menschen, dass es einen sichereren Weg gibt, ihre Identitäten zu verknüpfen, um das Vertrauen in ein Dokument zu gewährleisten. Als Anbieter von vertrauenswürdigen Identitätslösungen freuen wir uns sehr, eine entscheidende Rolle zu spielen, da Unternehmen zunehmend nach Wegen suchen, um Sicherheit und Identität zu gewährleisten.

Die Unterzeichnung von Dokumenten mittels elektronischer und digitaler Signaturen wird im Zuge des digitalen Wandels in den Unternehmen weltweit immer wichtiger. Lösungen wie digitale Signaturen oder Siegel sind ideal für moderne hybride, mobile Arbeitskräfte, um wichtige Dokumente wie Verträge und Rechnungen einfach und sicherer zu unterschreiben. Des Weiteren können die Kosten- und Zeiteinsparungen erheblich sein. GMO GlobalSigns Benutzer von Dokumentenlösungen reichen von führenden globalen Unternehmen bis hin zu KMUs in allen wichtigen vertikalen Industriemärkten.

Darüber hinaus gibt es ein wachsendes Interesse an GMO GlobalSigns neuester Lösung für qualifizierte Signaturen von Dokumenten. Das Unternehmen hat vor kurzem einen Qualified Signing Service (QSS) auf den Markt gebracht, der es sowohl Unternehmen als auch Dienstleistern ermöglicht, qualifizierte elektronische Signaturen und Siegel mit einer einfachen REST-API-Integration für die Unterzeichnung durch interne Mitarbeiter in ihre Anwendung zu integrieren. Das QSS-Angebot von GMO GlobalSign ist konform mit eIDAS, einer wichtigen Verordnung in der Europäischen Union.

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit traditionsreichsten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die Unternehmen, Konzernen, cloudbasierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren eine sichere Online-Kommunikation ermöglichen sowie Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hoch-skalierte PKI und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. Als Tochtergesellschaft der japanischen GMO GlobalSign Holdings K.K und GMO Internet Group, unterhält GMO GlobalSign Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.globalsign.com.

