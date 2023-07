Die Pandemie hat in Deutschland keinen Trend zum Quiet Quitting ausgelöst, heißt es vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). "Quiet Quitting" bezeichnet eine "innere Kündigung", bei der Beschäftigte sich nicht (mehr) mit Arbeitgeber und Tätigkeit identifizieren und infolgedessen ihre Arbeitsleistung reduzieren. Das IAB hatte sich in einer Studie mit der Identifikation der Arbeitnehmer mit der Tätigkeit und der Bindung an den eigenen Arbeitgeber beschäftigt.Identifikation mit Job ...

