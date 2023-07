Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia dürfte im Zinszyklus den Plafond erreicht haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach Anhebungen des Leitzinses auf 4,1% seien die Zinsen im Juli nicht mehr verändert worden. Aus gutem Grund - die Teuerung sei seit Jahresanfang von 7,8% auf 6,0% zurückgegangen. Zinsfantasien seien prinzipiell gut für jede Währung. Im ersten Quartal 2023 dürften diese aus der Marktmeinung verschwunden sein, denn EUR/AUD (Australischer Dollar) sei von 1,5300 bis auf Spitzenwerte von 1,6720 gestiegen. Sollte die Korrekturbewegung bei 1,6270 scheitern, dann dürften die Jahreshöchstwerte bald wieder im Fokus sein. (26.07.2023/alc/a/a) ...

