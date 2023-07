Unterföhring (ots) -Zwei Teams, eine neue Saison und das gleiche Ziel: zurück in die Erstklassigkeit! Die Bundesliga-Dinos Hamburger SV und Schalke 04 starten einmal mehr das Unternehmen Wiederaufstieg. Zum Auftakt der 2. Bundesliga-Saison 2023/2024 treffen die beiden Traditionsvereine aufeinander. SAT.1 überträgt den Klassiker am Freitag, 28. Juli, ab 19:30 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Experte Stefan Kuntz und Fieldreporter Matthias Killing berichtet aus dem Hamburger Volksparkstadion."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Nach den überaus erfolgreichen Relegationsspielen geht es in SAT.1 weiter mit dem nächsten Kracher. Zum Zweitligaauftakt treffen sich zwei Bundesliga-Dinos: Der HSV empfängt den FC Schalke 04, ein Duell zweier Vereine, die immer noch unter den Top-Five-Teams mit dem höchsten Zuschauerschnitt in Deutschland sind. Mehr Tradition und Emotion zum Start gehen nicht."Mehr Top-Fußball: Den Supercup FC Bayern München - RB Leipzig am 12. August und das Eröffnungsspiel der Bundesliga, SV Werder Bremen - FC Bayern München, am 18. August zeigt SAT.1 ebenfalls live und exklusiv ab 19:30 Uhr im Free-TV.ranFußball: Hamburger SV - Schalke 04 am Freitag, 28. Juli, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.dePressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5567250