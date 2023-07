Salzburg (ots) -Lagermax übernimmt rückwirkend mit 1. Juli 2023 die Dreiviertelmehrheit an der LogBATT GmbH in Plochingen. Damit stärkt Lagermax ihre Division Green Logistics und ergänzt die Sparten Entsorgungslogistik und Recycling um die Sparte Batterielogistik.Die LogBATT GmbH wurde 2017 gegründet. Die beiden bisherigen Alleingesellschafter, Philpp Helmle und Eduard Schönmeier, haben eine langjährige Expertise in der Entwicklung von Lösungen im Bereich Logistik von Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere in der Automobilindustrie. Mit LogBATT haben sie sich auf die Gesamtlösung von Lithium-Ionen-Batterielogistik spezialisiert, um ihren Kunden einzigartige und professionelle Lösungen über die komplette Batterie-Supply-Chain anbieten zu können.Eine weitere Besonderheit sind die selbst entwickelten Transport- und Lagerbehälter in verschiedenen Größen für Batterien, Module und Zellen. Diese sind nicht nur für den Transport und die Lagerung von neuen Batterien geeignet, sondern können insbesondere auch für kritisch defekte bzw. beschädigte Batterien eingesetzt werden. Entwickelt wurden diese Boxen nach neuesten gefahrgutrechtlichen Auflagen des ADR 2023 und sind durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zertifiziert.Der Transport und die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien gilt als Gefahrgut. Ein Bereich in dem die Lagermax Logistics Austria GmbH seit vielen Jahrzehnten hohe Expertise mitbringt."Mit dem dichten Europa-Netzwerk von Lagermax sowie Kompetenz im Bereich Entsorgungslogistik und Recycling bietet sich für die LogBATT GmbH ein ideales Umfeld um diesen stark wachsenden Geschäftsbereich über die Landesgrenzen hinaus weiter zu entwickeln", so Geschäftsführer Philipp Helmle.Die Lagermax Group bedient mit seinen Geschäftsfeldern Lagermax Logistics, Autologistik sowie AED Alltime Express Distribution viele OEM sowie Kunden der Automobilwirtschaft sowohl in der Beschaffungs- als auch in der Distributionslogistik. Damit ist die Beteiligung an der LogBATT eine ideale Ergänzung und Abrundung des Logistikportfolios. "Beste Voraussetzungen die Expansionsstrategie fortzusetzten und sich als führender Anbieter von Batterielogistik in Europa zu positionieren." führt Alexander Friesz, Vorstand der Lagermax Group aus. "Wir sehen mit Lagermax sehr viele Synergien und haben durch diese strategische Partnerschaft einen großen Schritt in Richtung unserer Vision, Europas größter Logistiker für Lithium-Ionen-Batterien, gemacht", ergänzt Eduard Schönmeier.Die beiden bisherigen Gesellschafter Philipp Helmle und Eduard Schönmeier halten weiterhin Anteile und bleiben als Geschäftsführer der LogBATT GmbH für die Weiterentwicklung und Expansion des zukunftsträchtigen Unternehmens an Bord.Fact Box - Lagermax GroupDie Lagermax Group bietet mit über 60 eigenen Standorten in 14 Ländern Europas ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Das Unternehmen erwirtschaftete 2022 einen Gesamtumsatz von 650 Millionen Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Fact Box - LogBATTDie LogBATT GmbH beschäftigt ca. 35 Mitarbeiter*innen und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 8,7 Millionen Euro. Am Standort Plochingen bei Stuttgart stehen neben dem Head Office, Produktionsstätten, Logistik, sowie ein Entwicklungszentrum zur Verfügung. Ein Zwischenlager befindet sich in Bispingen und Leipzig.Pressekontakt:Lagermax Corporate CommunicationProk. Günter Fridrich - CMOT. +43 (0) 662/40 90-2441E. presse@lagermax.com | www.lagermax.comLagermax Lagerhaus und Speditions AGRadingerstraße 16 | 5020 SalzburgOriginal-Content von: Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104718/5567320