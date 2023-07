Berlin (www.fondscheck.de) - Fonds für Investments in Schwellenländeraktien existieren seit mehr als 20 Jahren, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Das Produktangebot habe sich im Lauf der Zeit immer weiter vergrößert und ausdifferenziert und die Fonds würden sich in puncto Anlagestil, regionale Ausrichtung oder Marktkapitalisierung unterscheiden. Trotz dieser Vielfalt sei das Anlagesegment bei vielen globalen Investoren in den Hintergrund gerückt. Hauptgrund dürfte die andauernde Performanceschwäche in den vergangenen zehn Jahren sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...