Stavanger (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte ignorierten die Schwarzseher und kletterten im zweiten Quartal nach oben, so die Experten von SKAGEN Funds.Vor allem große Technologieunternehmen hätten den Anstieg angetrieben, da die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) die pessimistischen Stimmen hinsichtlich einer eher wackeligen Makroökonomie übertönt habe. Die Zinssätze seien erneut angestiegen, gleichzeitig bleibe die Inflation eindeutig hoch. Weitere bemerkenswerte Nachrichten von den Weltmärkten in der Periode seien der Zusammenbruch der nigerianischen Naira gewesen, nachdem das Land seine Währungsbindung aufgehoben habe, die Wiederwahl der griechischen Regierung mit ihrer wachstumsfördernden Agenda mit überwältigender Mehrheit und das anhaltend niedrige jährliche Verbraucherpreiswachstum in der Schweiz (nur 1,7% im Juni), das weiterhin dem Inflationsgespenst trotze, das andere OECD-Länder heimgesucht habe. ...

