Beste Düngemittel-Aktie 2023: Stehen Düngemittel-Aktien vor jahrelangem Boom?

Anzeige / Werbung

Die mickrige Marktkapitalisierung von nur rund 14 Millionen Euro bietet eine erstklassige Einstiegsgelegenheit für Sie als Anleger!

Liebe Leserinnen und Leser,

Düngemittel-Aktien zählten zwischen dem Beginn der Corona-Pandemie und dem Frühjahr 2022 zu den großen Gewinnern an der Börse. Die steigenden Notierungen für Agrargüter sowie Knappheiten bei Rohstoffen wurden Anfang 2022 durch den Ukraine-Krieg weiter verschärft, so dass die Preise für Düngemittel regelrecht in die Höhe schossen.

Kalium (Potash) wird hauptsächlich in Düngemitteln (ca. 95 %) verwendet, um das Pflanzenwachstum zu unterstützen, den Ernteertrag und die Krankheitsresistenz zu steigern und den Wasserschutz zu verbessern. Kleine Mengen werden bei der Herstellung kaliumhaltiger Chemikalien verwendet, wie zum Beispiel:

Reinigungsmittel

Keramik

Arzneimittel

Wasseraufbereiter

Alternativen zum Auftausalz

Kalium ist ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung und wird für das Wachstum und den Erhalt von Gewebe, Muskeln und Organen sowie für die elektrische Aktivität des Herzens benötigt.

Kanada produzierte im Jahr 2021 schätzungsweise 22,5 Millionen Tonnen Kali, ein Anstieg von nur 129.000 Tonnen gegenüber 2020.

Kanadische Produktion von Kali (Kaliumchlorid), 2012-2021

Die weltweite Kaliproduktion wurde im Jahr 2021 auf fast 71,9 Millionen Tonnen geschätzt. Kanada ist der weltweit größte Kaliproduzent und machte im Jahr 2021 31 % der weltweiten Gesamtproduktion aus.

Wir stellen Ihnen heute mit der Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) ein Unternehmen vor, welches die Entwicklung eines großen Kalibergbauprojekts namens Banio in Gabun vorantreibt.

Um die perfekte Infrastruktur zur Verschiffung zukünftiger Güter zu gewährleisten, plant Millennial Potash (WKN: A3DXEK) in einem Joint Venture unter Beteiligung der Republik Gabun den Bau eines Hafens in Mayumba, direkt in der Nähe von Millennials Kaliprojekt. Marc Ollinger von Rohstoff TV geht im nachfolgenden Video genauer darauf ein:

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf das Banio-Projekt:

Das Banio-Projekt

Das Banio-Projekt umfasst 1.238 km2 und liegt in der südwestlichen Ecke Gabuns, ca. 450 km südlich von Libreville entlang der Atlantikküste. Banio liegt auf der Seeseite einer langen Lagune, die sich von Mayumba im Norden bis zur Grenze der Republik Kongo erstreckt.

Mayumba ist eine kleine Hafenstadt ca. 50 km nördlich des Hauptprojektgebiets und ist über die Straße und einen großen Flughafen erreichbar

Der Zugang zum Banio-Standort erfolgt über mehrere zugängliche Straßen nach Mayumba und Wasserstraßen bieten einen alternativen Zugang zum Projekt.

Das Projekt liegt nördlich der Grenze zur Republik Kongo, die bedeutende Kalivorkommen und historische Minen beherbergt. Das Banio-Projekt liegt 70 km nördlich der erstklassigen Kalilagerstätten Sintoukoula und liegt innerhalb derselben Sedimenthorizonte und innerhalb desselben ausgedehnten "Kongo-Kalibeckens".

Die kaliumhaltigen Salzschichten erstrecken sich in ähnlicher Tiefe und Mächtigkeit bis nach Gabun.

Zu den nahegelegenen Kaliprojekten gehören:

Die Holle Mine förderte 7,4 Mio. Tonnen mit 44 % KCl

Mengo-Projekt: 21,6 Mio. Tonnen KCl mit 12-24 % KCl

Kore Potash: Gemessene + angezeigte Ressourcen bei

Kola: 848 Mio. Tonnen mit 34,8 % KCl.

DX-Projekt: 152 Mio. Tonnen mit 32,5 % KCl.

Dougou Carn: 3 Bt mit 20,7 % KCl

Gute Bohrergebnisse bestätigen das Potential des Projektes:

Bohrlochresultate von BA-002 bestätigen robuste Kalihorizonte bis zu 28,8 m

In der letzten Woche veröffentlichte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die Analyseergebnisse für das Wiederholungsprobenprogramm von Bohrloch BA-002 auf seinem Kaliprojekt Banio.

Die Ergebnisse bestätigen, dass BA-002 die Evaporit-Zyklen V, VI, VII und VIII durchschnitten hat, die 13 Carnallitit-Flöze einschließlich bis zu 28,81 m Carnallit enthalten. Die Interpretation der Daten bestätigt frühere Werte, die von den früheren Eigentümern des Grundstücks, Infinity Lithium Corp. (Infinity") und Plymouth Minerals Corp. gemeldet wurden, was darauf hindeutet, dass die historischen Daten für die zukünftige Evaluierung des Kalipotenzials des Projekts geeignet sind.

Die Vorbereitungen für das bevorstehende Bohrprogramm bei Banio sind im Gange, einschließlich der vollständigen Sanierung des Camps, der Einrichtung von Internetdiensten und der Räumung von 4 km Bohrstraßen sowie des Zugangs zum Bohrplatz. Im Rahmen des Phase-2a-Programms werden die historischen Bohrlöcher BA-001 und BA-002 um 350 m bzw. 55 m erweitert, um das Vorhandensein weiterer Kalizyklen zu erproben. Das Bohrloch BA-004, das sich etwa 4 km östlich von BA-001 befindet, wird bis in eine Tiefe von 700 m gebohrt werden, um die gesamte Evaporitsequenz, die die Zyklen II bis IX umfasst, zu durchteufen und zu bewerten. Die Bohrungen werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 beginnen und im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Herausragendes Management

Vorsitzender, Direktor Farhad Abasov

Herr Abasov baute und verkaufte mehrere Rohstoffunternehmen: Präsident und CEO, Millennial Lithium, verkauft an Lithium Americas für 490 Millionen US-Dollar; Präsident und CEO, Allana Potash Corp., für 170 Millionen US-Dollar an Israel Chemical Ltd. verkauft. Herr Abasov ist außerdem Mitbegründer von Potash One, das für 430 Millionen US-Dollar an K+S verkauft wurde, sowie Senior VP of Energy Metals, das für 1,8 Milliarden US-Dollar an Uranium One verkauft wurde. Er sammelte über 500 Millionen US-Dollar für öffentliche und private Unternehmen im Energie- und Bergbausektor.

Geschäftsführer Jason Wilkinson, M.Sc

Herr Wilkinson ist ein Bergbau- und Explorationsexperte mit 25 Jahren Erfahrung in einer Reihe von Rohstoffen. In der Vergangenheit war der Chief Operating Officer von South Harz Potash für die Leitung des deutschen Kaliprojekts verantwortlich. Zuvor war er als MD bei Allana Potash Corp mit Sitz in Äthiopien für die Explorationsbohrungen und Machbarkeitsstudien verantwortlich und erleichterte den Transfer zu Israel Chemicals Ltd.

Senior VP, Kapitalmärkte, Direktor Graham Harris

Herr Harris war Gründer, Vorsitzender und Direktor von Millennial Lithium Corp, das kürzlich von Lithium Americas für 490 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Herr Harris verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem als Senior VP von Canaccord Genuity Corp. (1999-2004) und als Senior VP und Partner von Yorkton Securities (1989-1999). Er hat direkt über 400 Millionen US-Dollar an Entwicklungs- und Risikokapital für öffentliche und private Unternehmen aufgebracht. Er war Gründer von Cap-Ex Iron Ore Ltd. und Gründungsdirektor von M2 Cobalt Corp., das kürzlich mit der an der ASX notierten Jervois Mining Ltd. fusionierte.

Direktor Rick Lacroix

Herr Lacroix verfügt über umfangreiche Erfahrung in allen Aspekten des Kaliabbaus, der Kaliverarbeitung und -vermarktung, darunter mehr als 30 Jahre bei Potash Corp., wo er zum SVP von Saskatchewan (PCS) aufgestiegen ist, und als Direktor von Canpotex, der ausländischen Marketingabteilung für kanadische Kaliproduzenten. Darüber hinaus fungierte Herr Lacroix als Direktor für Allana Potash Corp. und war an der Machbarkeitsstudie des Unternehmens für sein Danakhil Potash-Projekt beteiligt. In jüngerer Zeit war Herr Lacroix Mitglied des Vorstands von Millennial Lithium Corp. und half bei der Machbarkeitsstudie für das Pastos Grandes-Projekt und bei der Übernahme von Millennial durch Lithium Americas für 490 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Herr Lacroix hat einen B.Sc. in Elektrotechnik an der University of Saskatchewan.

Gute Finanzlage

Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar

Ebenfalls in der letzten Woche kündigte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung besteht aus bis zu fünf Millionen Einheiten zu einem Preis von 40 Cent pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkaufwarrant, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 60 Cent pro Aktie ausgeübt werden kann. Für einen Teil der Privatplatzierung ist eine Provision von 7 Prozent in bar und 7 Prozent Vermittler-Warrants zu zahlen.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung der weiteren Exploration und Entwicklung des Banio-Kaliprojekts des Unternehmens sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Diese Aktie ist ein spekulatives Investment mit hohen Erfolgsaussichten

Die mickrige Marktkapitalisierung von nur rund 14 Millionen Euro bietet eine erstklassige Einstiegsgelegenheit für Sie als Anleger!

Eine erste Neubewertung dürfte die Aktie schon in Kürze erfahren, nämlich dann, wenn die Ergebnisse des gestarteten Bohrprogramm veröffentlicht werden!

Darüber hinaus erwarten wir im nächsten Quartal eine erste Ressourcenschätzung, wie vonMillennial Potash (WKN: A3DXEK) angekündigt.

Beachten Sie:

Derzeit haben Sie die Gelegenheit auf dem Niveau des Einstiegskurses der finanzstarken Investoren zu kaufen die sich an der Privatplatzierung beteiligt haben!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfachwww.millennialpotash.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Millennial Potash wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: BMG169621056,US1252691001,CA0167351026,CA60041F1018