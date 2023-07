Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seitwärtsbewegung am Markt vor den Notenbankentscheidungen diese Woche, und dann noch die Sommerpause - im ETF-Handel geht es derzeit gemächlich zu, so die Deutsche Börse AG."Es war eine ruhige Woche", berichte Frank Mohr von der Société Générale. "Die Käufe überwiegen aber weiter deutlich." Auch Fabian Wörndl von Lang & Schwarz sehe vor allem Zuflüsse in ETFs, speziell in MSCI World- und S&P 500-Tracker. Der DAX pendle seit Mitte des Monats um 16.100 Punkte, am Dienstagmittag seien es 16.200 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...