Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von HANetf auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der European Green Deal UCITS ETF (ISIN IE0007WMHDE3/ WKN A3EB32) biete Anleger*innen ein nachhaltiges Investment in rund 50 gleichgewichtete Unternehmen, die potenziell vom European Green Deal profitieren könnten. Die ausgewählten Unternehmen müssten mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes in Europa in einem oder mehreren der vier Geschäftsbereiche erzielen: saubere Energie, nachhaltige Mobilität, sanierte, energieeffiziente Gebäude oder Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus müssten sie über eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Euro verfügen und zu den zwei Drittel besten Unternehmen auf der Grundlage des Umwelt-Scoring gehören. ...

