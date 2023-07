Ideen für's zweite Börsenhalbjahr. Investieren Sie in die Highflyer von morgen, die solidesten Aktien, die Gewinner des nächsten Konjunkturaufschwungs und so manche Spezialität. BöRSE ONLINE hat für Sie 21 Aktien zusammengestellt Das erste Börsenhalbjahr ist rum. Es war ein gutes, teilweise sogar sehr gutes. Man denke nur an all die Euphorie rund um das Dauerthema künstliche Intelligenz und die parallel dazu neu aufgeflammte Liebe für Big ...

Den vollständigen Artikel lesen ...