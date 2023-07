Erneut läuft die Nel ASA Aktie in Richtung charttechnischer Hindernisse rund um die 200-Tage-Linie an - und erneut scheint es rund um die Marke von 14 Norwegische Kronen nicht weiter voran zu gehen für die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens aus Norwegen. Aktuell notiert der Aktienkurs von Nel an der Osloer Börse bei 13,885 Norwegische Kronen, ein leichtes ...

