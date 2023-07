Im Dezember 2021 - jüngere Zahlen nicht verfügbar - waren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt (destatis) 4,96 Millionen Menschen pflegebedürftig. Etwa fünf von sechs Pflegebedürftigen - also 84% bzw. 4,17 Millionen - wurden zu Hause versorgt. Davon erhielten 2,55 Millionen Pflegebedürftige ausschließlich Pflegegeld und wurden überwiegend durch Angehörige gepflegt. Pflegebedürftige können dabei das Pflegegeld an Angehörige, zumeist die Pflegeperson, weitergeben.Der Bezug von Pflegegeld betrifft ...

