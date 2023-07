Die Bundesregierung will Tempo machen bei der Erzeugung, dem Import und der Nutzung von Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger. Dazu will sie ihr bisheriges Ziel, bis zum Jahr 2030 Erzeugungsmöglichkeiten in Deutschland von fünf Gigawatt zu schaffen, auf mindestens zehn Gigawatt verdoppeln. Vor allem Elektrolyse-Spezialisten könnten hiervon besonders profitieren.Für 2030 geht die Bundesregierung für Deutschland von einem Wasserstoffbedarf von 95 bis 130 Terawattstunden aus, inklusive sogenannter ...

