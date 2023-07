Cyan startet eine Partnerschaft mit wefox. Dabei geht es um integrierten Cyber- und Versicherungsschutz im digitalen Alltag. Man will Cyber-Sicherheitslösungen mit Versicherungsprodukten bündeln, um das digitale Risikomanagement zu erleichtern. Wefox hat in Europa mehr als 2 Millionen Kunden. Entsprechend steigt die Kundenbasis von cyan an. Außerdem ...

