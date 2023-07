Wien (www.fondscheck.de) - Egal ob Umsatz, Gewinn, Mittelaufkommen oder verwaltetes Vermögen: Im Vergleich zum Vorquartal konnte die DWS in den vergangenen drei Monaten alle relevanten Kennziffern steigern, so die Experten von "FONDS professionell".Ein genauerer Blick ins Zahlenwerk zeige jedoch, dass es nicht in allen Sparten rund laufe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...