Das Sommerloch an den Aktienmärkten bringt einige Positionsverschiebungen hiesiger, mittelfristig orientierter Anlegerinnen und Anleger mit sich. Tendenz weiter seitwärts, glaubt Joachim Goldberg.Zusammenfassung Die Preisspanne, in der sich deutsche Bluechips seit vergangenen Mittwoch bewegt haben, ist rekordverdächtig klein. Um so bemerkenswerter, dass 9 Prozent der Profis ihre Short-Engagement geschlossen und sich drei Viertel davon an die Seitenlinie verzogen haben. Für Joachim Goldberg liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...