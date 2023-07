Insgesamt -8,2% verliert die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) am Mittwoch auf 21,05 € und beendet damit den Aufwärtstrend, in dem Anleger seit dem Tief mehr als +50% Rendite eingefahren hatten. Aber was ist die Ursache für den Abverkauf? Und wie kann es jetzt weitergehen? Varta vorgestellt Varta ist ein deutscher Batteriehersteller, der aus den drei Tochterunternehmen Varta Microbattery (Mikrobatterien, bspw. für Kopfhörer und Hörgeräte), Varta Consumer ...

