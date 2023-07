Der DAX konnte am Vortag bis 16.240 Punkte ansteigen und direkt am Tageshoch mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Am heutigen Mittwoch sackt der DAX jedoch direkt wieder ab und notiert aktuell unter der Marke von 16.100 Punkte bei 16.050 Punkten. Der DAX ist lange überkauft und konnte erneut nicht nachhaltig über die Widerstandszone bei 16.200/16.250 Punkte ansteigen. Im Fokus steht nun der US-Leitzinsentscheid am heutigen Mittwochabend. ...

