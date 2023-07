Der Ergebnissprung im zweiten Quartal ist nur Folge abgesenkter Marketingkosten und verschobener Investitionen. Es zeigt zwar grundsätzlich, was hinsichtlich der Profitabilität machbar ist. Für einen Ausbruch nach oben reicht es aber nicht. Das Problem liegt in der flachen Entwicklung der Kundenbasis und nur 1 % Umsatzzuwachs. Somit sinken die Konsensschätzungen der Analysten per 2024 (KGV 15). Die Seitwärtstendenz sollte sich zunächst fortsetzen. Der nächste Versuch verschiebt sich auf das dritte Quartal.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 30.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Ölpreis dreht++ SAP: Fantasie fehlt++ Wann zündet bei KION die nächste Stufe?++ Unter der Lupe: Die 5 sichersten Aktien der WeltBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info