Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Markt erwartet heute eine weitere Zinserhöhung der FED, aber wird es die letzte sein, fragen die Experten von XTB.Die wichtigsten Zentralbanken der Welt würden diese Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben, und die FED werde heute Abend die erste sein, die dies tue! Die US-Notenbank werde ihre Entscheidung heute um 20:00 Uhr bekannt geben, gefolgt von der EZB morgen und der Bank of Japan am Freitag. Was die FED betreffe, sehe die Situation ziemlich klar aus - der Markt sei sich fast zu 100% sicher, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen werde. Die Aufmerksamkeit der Märkte werde jedoch auf Änderungen in der Erklärung sowie auf Powells Pressekonferenz gerichtet sein, da diese einen Hinweis auf den nächsten Schritt geben könnten. ...

