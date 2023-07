Mitsubishi Fuso und Ample wollen eine Batteriewechseltechnologie für Elektro-Lkw testen. Die Zusammenarbeit beginnt mit einem Pilotprojekt in Japan, bei dem ein Fuso eCanter mit modularen Batterien ausgestattet wird, die an Ample-Stationen innerhalb von fünf Minuten automatisch ausgetauscht werden können. Im kommenden Winter soll das Fahrzeug auch auf öffentlichen Straßen in Japan getestet werden. ...

