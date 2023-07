Paukenschlag bei XPeng: Volkswagen will sein bröckelndes China-Geschäft neu beleben und steigt zu diesem Zweck beim chinesischen Elektro-Newcomer ein. Für rund 700 Millionen Euro erwirbt VW knapp fünf Prozent der Anteile. Die XPeng-Aktie kennt in der Folge kein Halten mehr und springt in der Spitze um über 35 Prozent nach oben.VW war in China zuletzt ordentlich ins Hintertreffen geraten. Hiesige Autobauer wie BYD, Nio oder eben XPeng, aber auch Tesla ließen den Absatz des DAX-Konzerns merklich einbrechen. ...

