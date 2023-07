Halle/MZ (ots) -



Mit Begriffen wie "klimaneutral" oder "klimapositiv" können viele nichts anfangen. Kommen dann noch Bezeichnungen wie "umweltneutral" hinzu, steigen womöglich auch noch die letzten aus. Wie genau Klima und Umwelt geschont werden, ist oftmals nicht greifbar. Vom Rohstoff bis zum Artikel im Warenregal ist es schließlich ein langer Weg. Es braucht einiges an Wissen und gutem Willen, um durchzublicken.



Das können viele aber nicht. Es ist deshalb richtig, dass Umwelt- und Verbraucherschützer zunehmend einschreiten und die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Die sollten für die nötige Aufklärung zu sorgen - oder das Label ganz weglassen, wenn es nur in die Irre führt.



