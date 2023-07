© Foto: ShutterOK - iStock.com



Dividenden können langfristig einen Großteil zur Aktien-Rendite beisteuern. Allerdings gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Eine aktuelle Untersuchung zeigt vielversprechende Titel auf.

Sie ist das i-Tüpfelchen für Aktionäre: die Dividende. Ihren Wert sollte man auch monetär nicht unterschätzen, denn langfristig sind sie für einen Großteil der erwirtschafteten Rendite verantwortlich, wie Marktexperten wissen. Vor diesem Hintergrund ergibt es Sinn, sich die Aktien von ausschüttungsfreudigen Unternehmen genauer anzusehen.

Dazu rät auch Adam Parker, ehemaliger Chefstratege von Morgan Stanley und Gründer und CEO von Trivariate Research. Im aktuellen Umfeld höherer Zinssätze könnten dividendenstarke Anlagen ihm zufolge "zum Schlüssel für die Portfoliokonstruktion werden". Als besonders aussichtsreich erscheinen ihm und seinen Kollegen dabei Aktien mit einer hoher Dividendenrendite, die bereits seit zehn Jahren ein kontinuierliches Dividendenwachstum aufweisen. Um diese zu identifizieren, hat das Forschungsunternehmen zahlreiche Titel nach entsprechenden Kriterien analysiert und davon die besten Aktien in einer Liste erfasst.

Zu den Favoriten der Research-Mannschaft zählt etwa das Energieunternehmen Chevron, das eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent aufweist, sowie der Telekommunikationsriese Verizon, bei dem die Dividendenrendite sogar 7,6 Prozent beträgt. Und auch beim Tabakriesen Philip Morris, der derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent zahlt, sehen die Experten erhöhtes Wachstumspotenzial, nachdem der Konzern zusehends auf rauchfreie Produkte setzt.

Ein weiterer Titel auf der Liste ist der Technologie-Riese IBM, mit einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent. Und auch bei der Altria Group (Dividendenrendite: 8,3 Prozent) und dem Hygieneartikelhersteller Kimberly-Clark Corporation (Dividendenrendite: 3,6), zeigt der Daumen von Parker und seinen Kollegen nach oben.

Parker geht davon aus, dass Aktien mit hohen Dividendenrenditen in den Portfolios der Anleger "immer wichtiger" werden, da sie in herausfordernden und mageren Börsenzeiten einen finanziellen Puffer bieten und parallel dazu outperformen können. So hätten dividendenstarke Titel etwa nach dem Platzen der Dot-Com-Blase unterm Strich besser abgeschnitten als der Markt.

(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion