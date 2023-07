Halle/MZ (ots) -



Planschen am Pool, während einige Kilometer entfernt Menschen um ihr Hab und Gut kämpfen? Sonnenbaden vor einer Kulisse aus Rauchschwaden? Die Aussagen zeigen: Die Sorge um das eigene Wohl und das ihrer Kinder vermiest oft die Ferienstimmung. Es ist verständlich, dass sich viele Menschen ihren Urlaub so nicht vorgestellt haben. Sie haben schließlich für eine sorgenfreie Zeit gezahlt.



Die Reiseveranstalter sind daher gut beraten, auch in Grenzfällen ein Auge zuzudrücken und ihren Kunden zumindest eine unkomplizierte Umbuchung zu ermöglichen. Denn klar ist auch: Nur ein entspannter Urlauber ist ein zufriedener Kunde.



