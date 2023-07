Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,79% auf 3215,83, davor 6 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 3156,3 auf 3241,45), ATX Prime -0,49% auf 1630,19, davor 6 Tage im Plus (2,39% Zuwachs von 1599,87 auf 1638,18), ATX TR -0,79% auf 7111,49, davor 6 Tage im Plus (2,73% Zuwachs von 6977,39 auf 7168,15), EVN 0% auf 21,55, davor 6 Tage im Plus (4,11% Zuwachs von 20,7 auf 21,55), Lenzing -1,51% auf 45,55, davor 3 Tage im Plus (3,58% Zuwachs von 44,65 auf 46,25), Flughafen Wien +0,21% auf 46,65, davor 3 Tage ohne Veränderung , AT&S +0,81% auf 29,98, davor 3 Tage im Minus (-5,41% Verlust von 31,44 auf 29,74), Porr +0,48% auf 12,62, davor 3 Tage im Minus (-1,72% Verlust von 12,78 auf 12,56), FACC +0,66% auf 6,1, davor 3 Tage im Minus (-1,94% Verlust von 6,18 auf 6,06). Folgende Titel haben ...

