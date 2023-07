An der Börse findet der Dow Jones aktuell keine klare Richtung. Der Index verliert 11 Punkte. Gegenwärtig sind die privaten und institutionellen Investoren am Aktienmarkt offenbar unschlüssig hinsichtlich der weiteren Kursrichtung. Der Dow Jones notiert lediglich um 0,03 Prozent schlechter als zum Handelsschluss am Vortag.

