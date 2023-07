EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Mercedes-Benz Group AG erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr basierend auf einem soliden Ergebnis im zweiten Quartal



Mercedes-Benz Group AG erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr basierend auf einem soliden Ergebnis im zweiten Quartal Aufgrund solider finanzieller Ergebnisse im zweiten Quartal 2023 hat die Mercedes-Benz Group heute den Ausblick für das Gesamtjahr aktualisiert: Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts der Gruppe liegt nun voraussichtlich leicht über dem Niveau des Vorjahres (bisher: auf dem Niveau des Vorjahres)

Die Mercedes-Benz Group erwartet für 2023 ein EBIT auf dem Niveau des Vorjahres (bisher: leicht unter dem Niveau des Vorjahres)

Die bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Vans beträgt nun voraussichtlich zwischen 13% und 15% (bisher: 11% bis 13%) Die neue Prognose basiert auf den folgenden vorläufigen Finanzergebnissen für das zweite Quartal 2023: Mercedes-Benz Cars erzielte eine bereinigte Umsatzrendite von 13,5% (Konsensus: 13,2%) auf Grund von verbesserter Nettopreisdurchsetzung und eines Absatzanstiegs, trotz negativer Effekte aus Währungen, höheren Materialkosten, Einmalzahlungen an Zulieferer und höherer Investitionen.

Die bereinigte Umsatzrendite des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Vans stieg infolge einer stark verbesserten Nettopreisdurchsetzung und deutlich höherer Absatzzahlen auf 15,5% (Konsensus: 14,6%).

Die bereinigte Eigenkapitalrendite von Mercedes-Benz Mobility betrug 12,8% (Konsensus: 12,9%). Die Profitabilität wurde durch niedrigere Margen beeinflusst, die auf höheren Refinanzierungskosten und intensiverem Wettbewerb im Finanzdienstleistungssektor beruhten.

Das EBIT der Mercedes-Benz Group stieg auf 5,0 Mrd. Euro (Konsensus: 4,7 Mrd. Euro), vor allem bedingt durch das höhere EBIT des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Vans.

Die solide Profitabilität und die hohe Cash Conversion Rate der automobilen Geschäftsfelder in Kombination mit den Dividenden von BBAC und Daimler Truck generierten einen Free Cash Flow des Industriegeschäfts in Höhe von 3,4 Mrd. Euro (Konsensus: 2,8 Mrd. Euro). Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht. Die Begriffe EBIT, Umsatzrendite (RoS) bereinigt, Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt und Free Cash Flow des Industriegeschäfts sind auf Seite 48 des Geschäftsberichts 2022 der Mercedes-Benz Group definiert.





