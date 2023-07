Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nur wenig reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt mit plus 0,12 Prozent bei 35 480,10 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,45 Prozent auf 15 492,16 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 stand 0,11 Prozent tiefer auf 4562,35 Zählern.Die US-Notenbank Fed hob ihre Zinsen nach einer Pause im Juni nun wieder an. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne ...

