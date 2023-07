WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed legt sich nicht auf einen geldpolitischen Kurs fest. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung im September sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch in Washington, eine weitere Zinsanhebung sei durchaus möglich. Es sei aber auch möglich, dass die Zinsen dann stabil blieben. Man orientiere sich an der konjunkturellen Entwicklung und werde auf jeder Sitzung neu entscheiden. Zugleich bekräftige Powell, dass es lange dauern werde, bis die Inflation wieder auf den Fed-Zielwert von zwei Prozent sinken werde.

Zuvor hatte die Fed ihren Leitzins wie erwartet in eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Es ist die elfte Zinsanhebung seit März 2022, als die Fed begann, sich gegen die hohe Inflation zu stemmen. Seither ist die Teuerung deutlich gesunken, was die Frage aufwirft, ob und wie deutlich die Leitzinsen noch steigen werden./bgf/jsl/he