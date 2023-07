EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2023



27.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dräger mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2023 Umsatzanstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Spürbare Verbesserung der Lieferfähigkeit

Umsatzwachstum über beide Segmente und alle Regionen

EBIT mit rund 48 Mio. EUR deutlich im Plus

Auftragseingang leicht unter hohem Vorjahresniveau

Jahresprognose bestätigt Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Umsatz in den ersten sechs Monaten 2023 währungsbereinigt um 19,6 Prozent auf 1.532,4 Mio. Euro gesteigert (6?Monate 2022: 1.302,4 Mio. Euro) und ihre Profitabilität signifikant verbessert: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 47,7 Mio. Euro deutlich im Plus (6 Monate 2022: -111,7 Mio. Euro), die EBIT-Marge stieg um 11,7 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent (6 Monate 2022: -8,6 Prozent). Dräger bestätigt die Jahresprognose. "Nach dem enttäuschenden Geschäftsjahr 2022 hat sich unsere Lage in den ersten sechs Monaten 2023 spürbar entspannt. Unser Umsatz ist um rund ein Fünftel gestiegen, und auch unser Ergebnis lag deutlich im Plus", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. "Umsatzseitig haben wir vor allem vom hohen Auftragsbestand und von der Verbesserung der Lieferfähigkeit profitiert. Ergebnisseitig hat sich neben dem deutlich höheren Umsatzvolumen auch unser aktives Preismanagement ausgezahlt. Mit dem Auftragseingang sind wir hingegen nicht vollumfänglich zufrieden." Umsatzwachstum über beide Segmente und alle Regionen

Im Segment Medizintechnik stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2023 währungsbereinigt um 19,3 Prozent auf 910,7 Mio. Euro (6 Monate 2022: 777,2 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren alle Regionen, insbesondere aber Europa sowie Afrika, Asien und Australien, wo der Umsatz im ersten Quartal vor allem aufgrund der zu Beginn des Jahres noch signifikant gestiegenen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China sehr deutlich zulegte. Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Umsatz währungsbereinigt um 20,0 Prozent auf 621,6 Mio. Euro (6 Monate 2022: 525,2 Mio. Euro), getrieben durch ein deutliches Wachstum in allen Regionen, insbesondere aber Europa, wo der Umsatz vor allem aufgrund des starken Wachstums in Deutschland um etwa ein Fünftel zulegte. Beide Segmente profitierten von einer spürbar verbesserten Lieferfähigkeit, die ein starkes Umsatzwachstum aus dem hohen Auftragsbestand ermöglichte. Deutliche Verbesserung der Profitabilität

Die Ergebnisentwicklung in den ersten sechs Monaten 2023 wurde insbesondere durch das hohe Umsatzwachstum und die verbesserte Bruttomarge positiv beeinflusst. Diese stieg infolge einer höheren Produktions- und Serviceauslastung und einer wirksameren Preisdurchsetzung auf 44,0 Prozent (6?Monate 2022: 40,4 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich ebenfalls signifikant und belief sich auf 28,6 Mio. Euro (6?Monate 2022: -77,9 Mio. Euro). Auftragseingang leicht unter hohem Vorjahreswert

Der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2023 lag mit 1.596,6 Mio. Euro währungsbereinigt knapp zwei Prozent unter dem hohen Vorjahreswert (6 Monate 2022: 1.647,6 Mio. Euro). Grund hierfür war insbesondere ein deutlicher Rückgang in der Region Afrika, Asien und Australien. In der Region Amerika sank die Nachfrage ebenfalls. Die Region Europa verzeichnete hingegen ein spürbares Wachstum. Im Segment Medizintechnik sank der Auftragseingang währungsbereinigt um 6,5 Prozent auf 917,5 Mio. Euro (6 Monate 2022: 996,8 Mio. Euro). Grund hierfür war insbesondere die Nachfrage nach Anästhesiegeräten, die das starke Volumen des Vorjahreszeitraums nicht erneut erreichen konnten. Die Nachfrage im Servicegeschäft legte hingegen spürbar zu. Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 6,2 Prozent auf 679,1 Mio. Euro zu (6 Monate 2022: 650,8 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren insbesondere unser Servicegeschäft und unsere Gasmesstechnik. Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal lag der Auftragseingang von Dräger mit 792,9 Mio. EUR währungsbereinigt 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert (2. Quartal 2022: 821,9 Mio. EUR). Dabei stand einem Anstieg in Europa und Amerika ein deutlicher Rückgang in Afrika, Asien und Australien gegenüber. Die Medizintechnik verzeichnete einen währungsbereinigten Rückgang um 5,3 Prozent auf 452,2 Mio. Euro (2. Quartal 2022: 488,9 Mio. Euro). Die Sicherheitstechnik verbuchte hingegen ein währungsbereinigtes Wachstum um 5,1 Prozent auf 340,7 Mio. Euro (2. Quartal 2022: 333,0 Mio. Euro). Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 21,1 Prozent auf 771,3 Mio. EUR (2. Quartal 2022: 652,9 Mio. EUR). Die Bruttomarge lag mit 43,1 Prozent ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert (2. Quartal 2022: 38,6 Prozent). Das EBIT verbesserte sich auf 18,7 Mio. Euro (2. Quartal 2022: -76,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 2,4 Prozent (2. Quartal 2022: -11,7 Prozent). Jahresprognose bestätigt

Dräger bekräftigt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Demnach erwartet Dräger eine Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent und einer EBIT-Marge von 0,0 bis 3,0 Prozent. "Unser Ziel bleibt es, 2023 zu Wachstum und Profitabilität zurückzukehren. Dazu fokussieren wir uns darauf, das intakte Marktwachstum zu nutzen, unsere Lieferfähigkeit zu verbessern, unsere Preise zu erhöhen, unseren Free Cashflow zu optimieren und unser Kostenbewusstsein zu stärken. Bislang haben wir dabei gute Fortschritte gemacht, dennoch sind weitere Anstrengungen erforderlich", so Stefan Dräger. Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com. Disclaimer

Die in dieser Presseinformation erwähnte Lösung wird anfangs nicht in allen Ländern verfügbar sein. Um weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Produkten in Ländern außerhalb Deutschlands zu erhalten, besuchen Sie bitte die jeweilige Länder-Webseite oder wenden Sie sich an die lokale Dräger-Vertriebsorganisation. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.

Kennzahlen für die ersten sechs

Monate 2023 (Mio. EUR) H1 2023 H1 2022 Verände

-rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 1.596,6 1.647,6 -3,1 -1,5 Europa 898,8 869,1 +3,4 +3,8 Amerika 305,0 316,0 -3,5 -3,5 Afrika, Asien und Australien 392,9 462,5 -15,1 -10,0 Auftragseingang Medizintechnik 917,5 996,8 -8,0 -6,5 Auftragseingang Sicherheitstechnik 679,1 650,8 +4,4 +6,2 Umsatz 1.532,4 1.302,4 +17,7 +19,6 Europa 834,9 718,9 +16,1 +16,6 Amerika 318,1 263,5 +20,7 +20,6 Afrika, Asien und Australien 379,3 320,0 +18,5 +25,3 Umsatz Medizintechnik 910,7 777,2 +17,2 +19,3 Umsatz Sicherheitstechnik 621,6 525,2 +18,4 +20,0 EBIT 47,7 -111,7 EBIT-Marge 3,1 -8,6 Ergebnis nach Ertragssteuern 28,6 -77,9 EBIT-Marge Medizintechnik -0,3 -10,3 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 8,1 -6,0 Mitarbeiter 16.219 16.043

Kennzahlen für das zweite Quartal

2023 (Mio. EUR) Q2 2023 Q2 2022 Verände

-rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 792,9 821,9 -3,5 -1,1 Europa 443,2 432,8 +2,4 +2,7 Amerika 161,6 161,2 +0,3 +2,3 Afrika, Asien und Australien 188,1 228,0 -17,5 -10,7 Auftragseingang Medizintechnik 452,2 488,9 -7,5 -5,3 Auftragseingang Sicherheitstechnik 340,7 333,0 +2,3 +5,1 Umsatz 771,3 652,9 +18,1 +21,1 Europa 432,6 352,5 +22,7 +23,2 Amerika 158,0 135,8 +16,4 +19,2 Afrika, Asien und Australien 180,6 164,7 +9,7 +18,1 Umsatz Medizintechnik 440,8 392,0 +12,4 +15,5 Umsatz Sicherheitstechnik 330,4 260,9 +26,7 +29,4 EBIT 18,7 -76,6 EBIT-Marge 2,4 -11,7 Ergebnis nach Ertragssteuern 11,4 -50,8 EBIT-Marge Medizintechnik -2,9 -12,8 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 9,5 -10,1 Mitarbeiter 16.219 16.043





27.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com