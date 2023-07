EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Marinomed Biotech AG: M8 Pharmaceuticals erhält Marktzulassung für Carragelose-Nasenspray in Mexiko



27.07.2023 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Marinomed Biotech AG: M8 Pharmaceuticals erhält Marktzulassung für Carragelose-Nasenspray in Mexiko Marinomeds Vertriebspartner M8 Pharmaceuticals erhielt die Marktzulassung für den Vertrieb und die Vermarktung eines Carragelose-Nasensprays in Mexiko

Die Einführung des Produkts unter dem Handelsnamen Barlo® ist für die kommende Saison geplant

Der vielversprechende mexikanische Markt für rezeptfreie Husten- und Erkältungsmittel bietet ein erhebliches Umsatzpotenzial für Carragelose Korneuburg, Österreich, 27. Juli 2023 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) verkündete heute die Marktzulassung eines Carragelose-Nasensprays in Mexiko. Im Jahr 2021 gab Marinomed eine Lizenzvereinbarung mit dem lateinamerikanischen Pharmaunternehmen M8 Pharmaceuticals (ehemals moksha8) für den Vertrieb von Carragelose-Nasensprays auf dem mexikanischen und brasilianischen Markt bekannt. M8 ist für die lokale Marktzulassung und Vermarktung des Produkts in der Region verantwortlich. Die Zulassung für das Carragelose-Nasenspray wurde nun in Mexiko erteilt, wodurch einer Markteinführung nichts mehr im Wege steht. Die Einführung des Carragelose-Nasensprays, das unter dem Handelsnamen Barlo® erhältlich sein wird, ist für die nächste Saison geplant. Mit über 130 Millionen Einwohnern ist Mexiko der zweitgrößte OTC- und Rx-Markt in Lateinamerika. Prognosen zufolge soll der mexikanische Markt für Verbrauchergesundheit jährlich um bis zu 10 % wachsen und bis 2035 ein Volumen von fünf Milliarden USD erreichen. Mit einem Anteil von 32 % ist der Bereich Husten, Erkältung und Allergien das führende mexikanische OTC-Segment und stellt ein erhebliches Umsatzpotenzial für Carragelose-Produkte dar. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die Marktzulassung mit unserem starken Partner M8 erhalten zu haben, obwohl die regulatorischen Anforderungen für diese Produkte weltweit immer anspruchsvoller werden. Dies bringt uns unserem primären strategischen Ziel näher, nachhaltiges Wachstum für unser Carragelose-Geschäft zu erreichen, indem wir geografische Lücken schließen, neue Indikationen anvisieren und neue Produkte entwickeln. Kürzlich haben wir positive klinische Daten für den Einsatz von Carragelose bei allergischen Indikationen gemeldet, die Einführung eines neuen Carragelose-Augentropfenprodukts angekündigt, ein neues Patent erhalten und erweitern nun unser Produktportfolio für Atemwegserkrankungen in Mexiko. Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung, die uns weiter motiviert, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und den Erfolg dieser Plattform zu nutzen." Joel Barlan, CEO von M8, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden über die jüngste Zulassung des Produkts durch COFEPRIS und befinden uns nun mitten in den Vorbereitungen für die Markteinführung. Wir sind weiterhin dabei, ein marktführendes Unternehmen im Bereich Atemwegserkrankungen in Mexiko und ganz Lateinamerika aufzubauen, das sich darauf konzentriert, Patienten und Ärzten neue therapeutische Lösungen anzubieten." Carragelose hat sich als sicheres, effektives und breit-wirksames Mittel zur Prävention und Behandlung von viralen Atemwegsinfektionen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Mehrere Studien haben die virusblockierende Wirkung von Carragelose gegen eine Vielzahl von Atemwegsviren wie Rhinoviren, Influenza A oder Coronaviren, einschließlich SARS-CoV-2, gezeigt. Carragelose ist in Form von Nasensprays, Rachensprays und Lutschtabletten erhältlich und wurde an Partner in über 40 Ländern auslizenziert. Über Carragelose® Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virusblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann. [1] , [2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products , die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen . Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com . Über M8 PHARMACEUTICALS M8 ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Lizenzierung, die Vermarktung und den Vertrieb innovativer und etablierter Therapeutika in Lateinamerika, genauer Brasilien und Mexiko konzentriert. Unternehmensziel ist es, der bevorzugte pharmazeutische Partner für die Lizenzierung hochwertiger, innovativer und bewährter Therapien in den Haupttherapiebereichen ZNS, Atemwege, Kardiometabolismus, Immunologie, Gastroenterologie, Onkohämatologie und seltener Krankheiten zu werden. M8 will den Menschen in Lateinamerika Zugang zu bewährten und innovativen Medikamenten verschaffen, die sie benötigen, um ihr Leben zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.m8pharmaceuticals.com/ Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

IR: Stephanie Kniep

T: +43 2262 90300 226

E-Mail: ir@marinomed.com Internationale Medienanfragen

Metrum Communications: Roland Mayrl

T: +43 664 6126228

E-Mail: marinomed@metrum.at



Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert. [1] https://www.dovepress.com/efficacy-of-a-nasal-spray-containing-iota-carrageenan-in-the-postexpos-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM [2] https://www.marinomed.com/de/news/marinomed-biotech-ag-informiert-ueber-positive-klinische-ergebnisse-fuer-iota-carrageen-nasenspray-zur-covid-19-praevention-1



27.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com