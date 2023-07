DJ Volkswagen steigert Umsatz und Gewinn - Finanzausblick bekräftigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis dank höherer Auto-Auslieferungen vor allem in Europa gesteigert. Gestützt wurde VW besonders vom Nutzfahrzeuggeschäft, in dem es nach wie vor außerordentlich gut läuft. Die Prognose für Umsatz und Rendite bekräftigte der Konzern, für die Auslieferungen wurde der Ausblick allerdings zurückgenommen: So sollen die Verkäufe dieses Jahr zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeugen liegen - bisher wurden rund 9,5 Millionen erwartet.

Im zweiten Quartal sorgte das Absatzplus von 18 Prozent weltweit den Angaben zufolge für ein Umsatzplus von gut 15 Prozent auf 80,1 Milliarden Euro. Analysten hatten 79,4 Milliarden Euro erwartet. Operativ verdiente VW 5,60 Milliarden Euro, rund ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum, aber weniger als Analysten mit 6,1 Milliarden erwartet haben. Die operative Marge lag mit 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahres von 6,8 Prozent. Analysten hatten VW mit 7,7 Prozent aber mehr zugetraut.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiter mit einer operativen Umsatzrendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent. Der Umsatz soll um 10 bis 15 Prozent steigen.

