The following instruments on XETRA do have their first trading 27.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.07.2023Aktien1 HK0000933603 Hang Seng Bank Ltd.-R2 US12510Q1004 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.3 ZAE000322095 Nampak Ltd.4 GB00BN455J50 Worldwide Healthcare Trust PLCAnleihen1 XS2660380622 DekaBank Deutsche Girozentrale2 USU3822UAB62 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.3 AU3CB0301240 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.4 US74460WAH07 Public Storage5 DE000HLB5Q19 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB4975 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale